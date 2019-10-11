IDC：全球PC出貨第3季增 貿易戰促廠商擴大備貨

（中央社記者吳家豪台北11日電）研究機構IDC調查顯示，全球個人電腦（PC）出貨量今年第3季達7040萬台，年增3%，連續2季成長，主要受惠於商用市場需求，以及美中貿易戰促使廠商增加備貨來因應。

IDC研究經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）指出，眼見關稅即將提高，PC製造商今年第3季再度開始增加存貨，但這次難度甚於以往，因為許多業者面臨英特爾（Intel）處理器供貨短缺問題，讓英特爾同業超微（AMD）有了成長空間。

烏布拉尼表示，美中貿易衝突也對供應鏈帶來挑戰，大多數筆記型電腦製造商正準備將生產基地移往亞洲其他地區，例如台灣和越南。

IDC指出，隨著Windows 7將於2020年1月14日終止服務，商用市場需求應可消化未來數季的PC存貨；考量近期供給可能短缺，對通路商來說，今年底前多一些備貨不見得是錯誤決定。

個別廠商方面，今年第3季全球前3名為聯想、惠普、戴爾，出貨量分別為1730萬台、1680萬台、1210萬台，年增7.1%、9.3%、5.3%；3家廠商市占率依序為24.6%、23.8%、17.1%。

蘋果公司今年第3季PC出貨量500萬台、年減6.1%，市占率7.1%排第4名；台廠宏碁出貨量440萬台、年減7.2%，市占率6.3%排名第5，出貨下滑主要受到英特爾處理器缺貨影響，但在電競與Chromebook領域仍表現突出。（編輯：楊玫寧）1081011