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三星新手機再衝一波 雙鴻超眾泰碩第4季續旺

最新更新：2019/10/12 21:49

（中央社記者韓婷婷台北12日電）繼華為新機Mate 30後，三星（Samsung）下一代旗艦手機Galaxy S11預計將自11月開始量產出貨，法人預料三星的新機拉貨潮將推動散熱廠雙鴻、超眾及泰碩第4季營運續旺。

5G世代來臨，包括基地台建置及5G手機都為散熱產業帶來龐大的商機，受惠手機熱管、板需求大爆發，散熱廠商業績持續暢旺，9月營收包括雙鴻、泰碩、奇鋐均改寫歷史紀錄，力致、業強也創下近年來新高，產業動能強勁帶動相關企業營運跟著水漲船高

雙鴻9月營收新台幣9.86億元，月增8.83%、年增37.46%；泰碩9月營收來到4.55億元，月增5.37%、年增31.5%，兩家公司年增率均超過3成。奇鋐9月營收39.2億元，月增30.08%、年增56.05%，成長力道更強。

展望第4季，法人表示，包括雙鴻、泰碩及超眾都將受惠三星新機S11進入新一波舖貨的拉貨期，有機會推動3家公司營運續旺。

受惠韓系手機使用價格較貴的熱板，加上市場看旺輝達及AMD新上市顯卡後市，雙鴻樂觀看待後續營運；超眾也看好第4季的旺季效應表現。

泰碩表示，由於三星熱板從11月開始出貨，目前訂單續旺，唯設備及人力吃緊，10月考量十一長假因素持平看待，11月在客戶新機出貨挹注下，營運可望再推升，整體第4季有機會優於第3季。（編輯：張均懋）1081012

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