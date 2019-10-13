美中達成階段性貿易協議 台股有望補漲

（中央社記者張建中新竹13日電）美中達成階段性貿易協議，國際股市全面大漲，台股國慶長假期間道瓊指數漲652.5點，漲幅2.49%，台積電ADR也創下歷史新高，法人看好，台股週一可望展開補漲行情。

美國總統川普宣布美中達成「首階段」貿易協議，依據協議，中國將向美國採購400億至500億美元的農產品。美國為展現善意，同意暫緩原訂15日調高對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率。

隨著美中緊張貿易關係緩和，美股一路走高，11日道瓊工業指數收漲319.92點，漲幅1.21%；標準普爾500指數上漲32.14點，漲幅1.09%；那斯達克指數漲106.26點，漲幅1.34%。

據統計，台股國慶長假期間，道瓊指數漲652.5點，漲幅2.49%；標準普爾500指數漲77.21點，漲幅2.67%；那斯達克指數漲233.26點，漲幅2.98%。

台積電美國存託憑證（ADR）也自47.85美元，攀高至49.42美元，漲1.57美元，漲幅達3.28%，並創歷史新高。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股盤面是由重要權值股強勢撐盤，支撐指數震盪向上，若以技術線型來看，電子股表現相對強勢，主要聚焦5G和蘋概股。

分析師王兆立指出，台積電ADR已搶先創下歷史新高，台積電週一股價是否隨著同步走高，跟進改寫歷史新高價，連帶帶動台股指數挑戰11000點關卡，值得觀察。

廖哲宏認為，美中貿易戰開打以來，帶來轉單和急單效應，是推動今年科技股漲勢的主要動能來源，現階段台股仍將持續受惠華為供應鏈去美化帶來的契機。

此外，蘋果供應鏈因手機數量優於預期，相對有撐，廖哲宏表示，明年大改款是可以預期，短中長線都具題材。蘋果（Apple）股價創歷史新高，蘋概股後續表現也值得留意。（編輯：蘇志宗）1081013