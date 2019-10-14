國發基金精進計畫擬延攬民間人才 最快明年執行

（中央社記者潘姿羽台北14日電）國發基金為了加強投資能量、發揮更大效益，擬定3方向的精進計畫，除了「化被動為主動」早已落實，國發會主委陳美伶表示，希望引進更多元的人才，不再只是公務員，並加強投後管理，最快年底定調、明年執行。

國發基金去年5月正式啟動「創業天使投資方案」，由於國發基金持續滾動式修正方案規範，並展現力挺新創的態度，新創事業與天使投資人申請愈來愈熱絡；執行迄今，國發基金已經核准投資57家新創事業，核准投資金額約計新台幣7.58億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業約14.93億元，促進新創產業總投資金額逾22.51億元。

從產業別來看，國發基金核准投資的57家新創事業中，以電子科技產業共計25家最多、生技醫療產業12家居次，而後依序是電子商務、文化休閒、化學與材料、機電與機械等業別。

國發基金今天舉辦創業天使投資方案成果分享記者會，國發基金召集人、國發會主委陳美伶表示，創新是數位經濟最大的驅動力，沒有創新、就沒有未來，國發基金的目標是培養出數億萬計的新創螞蟻雄兵，並打造台灣下一世代的產業。

為了達到目標，陳美伶表示，國發基金將朝3大方向持續精進，一是化被動為主動，不只是坐在辦公室等人上門，而要主動參加各式新創場合，尋找優秀的公司，這點同仁已有落實；第二，希望國發基金能夠如同民間創投，有很好的產業調查能量，更了解哪些產業有發展潛力、哪些產業生態系已經建立。

陳美伶接著指出，希望國發基金能夠組織調整，引進多元的人才，並做到完善投後管理；現階段國發基金在整體策略性的投後管理稍嫌不足，未來會加強這部分。

媒體詢問，這樣是否需要延攬外部的民間人才，陳美伶表示，用人方面，希望擺脫公務體系的框架，這部分已獲得主計總處、行政院人事總處的支持，待人事總處整體鬆綁計畫獲行政院核定後，就會啟動，希望今年底前行政院可定調，最快明年便能執行。

陳美伶總結，如果國發基金能夠透過組織調整，跳脫現有框架，不只制度能夠更彈性，功能也會有更大的發揮空間。（編輯：趙蔚蘭）1081014