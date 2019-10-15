柏文9月合併營收年增1成 拓點效應續旺

（中央社記者江明晏台北15日電）柏文9月合併營收新台幣2.93億元，月減4.9%，年增10.73%，主因為暑假基期高，休閒運動及娛樂服務收入降低，但看好新據點效應與舊據點攤提完畢都有助於第4季營運。

經營「健身工廠」的柏文9月合併營收新台幣2.93億元，月減4.9%，年增10.73%，9月各服務項目營收比重：休閒運動及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為63.91%、31.91%、3.51%及0.67%。累計今年前9月合併營業收入26.14億元，年增20.84%。

柏文說明，9月提供保齡球服務的「滾吧」及提供彈跳床休閒運動服務的「肖跳」因暑假結束致9月營收較8月大幅減少，因此9月休閒運動及娛樂服務收入較8月降低。運動保健服務收入則因9月私人教練執行課程堂數較8月減少，營收因此月減5.78%。

至今年9月底，「健身工廠」計有43處營運據點，截至8月底會員人數已逾20萬人，展望下半年，第4季尚有台北市健康廠及新北市永和廠陸續加入營運，提供新的成長動能，同時去年度開幕的8處據點以及今年1至9月陸續投入營運的4處據點維持較高的成長，加上今年又有5處於2015年開始營運場館的設備器材折舊陸續攤提完畢，為營收與獲利持續成長溢注動能。（編輯：鄭雪文）1081015