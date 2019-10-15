研勤人臉辨識步入收割期 威潤參展拓新商機

（中央社記者江明晏台北15日電）台灣行車記錄器PAPAGO!大廠研勤智慧城鄉專案打響第一槍，其他人臉辨識專案也將於第4季進入收割期。車用GPS監控器品牌威潤前3季營收年增2成，10月赴美日參展拓商機。

研勤科技9月合併營收6389萬元，較去年同期減少23.28%，較8月則維持相當水準，累計今年前3季營收4.83億元，年減10.29%。

研勤表示，受惠於投入智慧城鄉專案，使既有人臉辨識技術更加精進，同時推廣知名度，帶動後續推案順暢，民間機構接受度高，目前除中彰投地方中小企業使用其應用「PAKKA帕卡人臉辨識考勤系統」外，其他人臉辨識專案也將於第4季陸續啟用，並進入收案階段，看好將帶動營運重回成長軌跡。

而在車安產品方面，研勤將持續降低行車記錄器產品在中國地區出貨，轉以較具有市場成長性的北美、日本與東南亞新興國家，雖將縮小其營收規模，但可避免削價競爭，有助獲利穩定健全，並降低營運風險。第二代「RAY電子後視鏡」則因性價比進入甜蜜期，在台灣銷售逐步攀升，是車安事業新的明星商品。

展望未來，研勤說明，由於中國監視與人臉辨識大廠陸續遭受美國制裁，列入貿易黑名單，而在台灣土生土長的「Face8台灣臉霸」，將有機會開拓國內市場，是未來研勤成長發展的新動力。

威潤科技9月最後一個工作日的原定出貨排程受到颱風假影響，2019年9月營收淨額1200萬元，與8月相較減少46%，較去年同期減少29.99%。累計2019年1至9月營收1億7483萬元，較去年同期增加21.25%。

威潤科技表示，9月有多筆來自北美市場的新、舊客戶訂單，接單狀況良好，但受最後一個工作日放颱風假導致出貨遞延，受影響訂單將延至10月出貨，10月營收可望創近期新高。

展望重點市場北美、日本的發展，威潤科技指出，北美市場除了加拿大國營企業標案訂單及各種不同類型的專案均陸續進行、接洽中外，4G LTE系列衛星定位監控產品出貨也相當暢旺，估10月將有超過千台出貨量，第4季整體出貨量上看萬台。

日本市場方面，除了持續接觸具有潛力的大型新客戶並陸續送樣外，各項指標性ODM專案也正在如火如荼進行中，待訂單發酵，可望緩步挹注營運表現。

此外，威潤科技也將參加今天起於日本東京舉辦的TU-Automotive Japan汽車及車聯網產業專業展會，及10月22日至24日於美國洛杉磯舉辦的Mobile World Congress Los Angeles資通訊盛會，並於會場展示多元新品。威潤科技表示，公司除了原有的B2B後裝市場外，也積極提高訂單能見度及裝機數量均高的B2B2C專案的比重。（編輯：楊玫寧）1081015