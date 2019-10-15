從產地到餐桌 原生土雞育種打造台灣品牌

（中央社記者廖禹揚台北15日電）被稱為台灣土雞王的凱馨實業，10年來堅持研發台灣本土土雞育種，成為國內唯一垂直整合的有色雞專業生產廠，不僅與全聯聯手搶占國內市場，也規劃藉由品種雞再次打開外銷市場。

農村出身的凱馨實業董事長鄧進得年輕時因頂呱呱創辦人史桂丁介紹，學得雛雞性別鑑定技術，師承從日本學成歸國的專業鑑別師謝錦達，自立創業開設雞場後，約10年前開始投入台灣純種土雞育種，培育出以昔日恩人命名的「桂丁土雞」。

凱馨實業總經理鄧學凱回憶，他剛回到家中公司工作、赴日本參展拓銷時，當地客戶一定會問的問題就是「你們的雞是什麼品種」，但「其實我們都很清楚自己的雞肉沒有什麼品種可言」，也在他心中種下了原生種土雞培育的種子。

學企管出身的鄧學凱在思考如何建立品牌特色時，決定從國內還沒人做的土雞育種下手，他指出，國內幾家大廠都還是從已有百年育種經驗的歐洲進口種雞，「對我們來說是一個很好的機會」，因此即使虧損上千萬元，仍堅持研發，終於在2014年在農委會登記命名，成為台灣第一支民間育成的商用純品系雞種。

國內通路龍頭全聯也隨即找上凱馨合作，全聯執行長謝健南今天在媒體餐敘介紹桂丁雞新產品時表示，結合全聯的「契約養殖」理念，與居住在山上的原住民合作開設雞場，不僅可減少山上種植檳榔樹或高麗菜造成的土壤流失現象，也能保障當地原住民收入。

凱馨與全聯合作推出切塊小包裝及多樣化副產品，即使價格較一般肉雞稍高仍受到消費者支持，根據全聯統計，2019年禽類年銷量較2015年成長近2倍，其中土雞類則成長約2.7倍，今年目標銷售額上看2.6億元。

桂丁雞年產量目前約達216萬隻，凱馨也著手在緬甸設立生產基地，鄧學凱表示，希望藉由品種雞重新打開因禽流感等疫病失去的外銷市場，目前規劃從台灣輸出品種雞至緬甸養殖，再轉銷中亞市場。

鄧學凱說明，國內許多養殖場會將商用雞重新抓去育種，因此無法確實防止疫病傳染，而凱馨將商用雞及種雞分離，育種場堅持「只出不進」，減少疫病感染機率，也能有效減少用藥，加上不施打生長激素及賀爾蒙，希望提供消費者更高品質的選擇。

全聯今年也搭配去年獲得十大神農獎肯定的「元氣桂丁雞湯煲」，在10月18日至21日舉辦土雞節，預期可帶動土雞類銷售成長20%。（編輯：黃國倫）1081015