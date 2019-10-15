國發基金踩地雷遭批 發聲明強調轉型非一蹴可幾

（中央社記者潘姿羽台北15日電）對有媒體報導國發基金連踩地雷，國發基金晚間發布新聞稿強調，投資評估審議程序完備，且企業創新轉型並非一蹴可幾，希望各界共同努力。

鏡周刊報導「一年連踩3大地雷，國發基金逾40億恐打水漂」，直指國發基金投資的問題公司東貝、寶德以及如興，不是財務吃緊，就是遭調查局搜索，國發基金今天晚間發布新聞稿，提出7點聲明。

第一，國發基金設立目的是為了協助企業創新創型及永續發展，國發基金參與企業投資，都是依投資作業程序，經過政策評估會、投資評估審議會、管理會等階段討論，通過後，才會配合其他民間資金共同參與投資；過程中，會進行投資評估分析，並審議計畫可行性及未來發展性，投資評估審議程序完備且嚴謹。

其次，國發基金參與投資後，除了透過董事會協助督促轉投資事業的公司治理，也會定期評估轉投資事業營運與財務情形，相關資訊公開透明。

第三，截至108年9月底止，國發基金現有52家轉投資事業，市場價值約達新台幣4663.01億元，較投資總成本增值約4084.26億元；此外，國發基金近5年投資獲利扣除成本費用及投資損失後，103年至107年決算賸餘分別有66.26億元、89.17億元、119.68億元、134.55億元及157.40億元，投資績效可稱良好。

對於媒體報導所提，國發基金投資的東貝、寶德以及如興等問題公司，投資金額達到新台幣46億元，恐怕難以回收，國發基金也在第4至6點聲明中依序解釋。

國發基金說明，東貝光電公司今年1月剛完成現金增資，如果順利轉型成功，將有助國內相關產業上下游供應鏈發展；寶德能源公司也已順利建廠完成，今年開始試產，基於整體資金調度及引進策略性投資人考量，目前正與潛在投資人洽談合資事宜。

至於如興公司，已完成併購香港玖地公司，順利成為知名品牌Levi’s主要供應商，並導入自動化環保製程，提升國際競爭力。

國發基金表示，如興因董事長接受檢調單位約談交保，造成公司股價波動，國發基金尊重司法調查結果，未來如興公司如果經查有舞弊不法情事，會依相關法令規定積極處理，以維護投資權益。

國發基金最後於第7點強調，企業創新轉型並非一蹴可幾，也不是短時間就能完成，對於這些積極致力於創新轉型的企業，希望大眾能一起為台灣產業升級轉型而努力。（編輯：林淑媛）1081015