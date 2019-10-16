AI應用層次多 人才供不應求

（中央社記者張建中新竹16日電）電電公會理事長李詩欽今天表示，人工智慧（AI）應用層次很多，只是人才培育速度追不上企業需要量，雖然人工智慧學校已有2000人受訓，但仍不夠需求。

經濟部技術處今年與電電公會合作，舉辦3場「Do It Today產業科技焦點展」，分別聚焦智慧製造、智慧醫療與創新科技。

李詩欽今天前往南港展覽館觀展，他表示，3個展覽有串聯性，是科技專案一個重要項目，主要是技術處希望產業出題目，尋找專案作為推動的力量。

李詩欽說，科專過去2、30年來對台灣科技研發，特別是提升企業附加價值有很大貢獻，近年科專預算逐年降低，應該要有更好表現爭取更多預算，舉辦展覽功能之一是展現成果，另一個功能便是希望能爭取預算。

至於AI發展，李詩欽表示，AI應用層次很多，有兩個關鍵因素，一是AI人才，培育速度不夠企業需要量，有6家企業共同籌資新台幣1.5億元，開辦人工智慧學校，總共有2000個人才受訓，但仍不夠需求。

在製造應用方面，李詩欽說，有些AI應用不會受到注意，不過具有重要性，如手機與筆記型電腦過去外觀檢測是靠人眼，只是人眼判斷可能會有誤差，也沒有很大資料庫積累，AI提供很大助力。

李詩欽表示，雖然AI應用效益現在看起來很小，不過，對智慧製造最後那端，跟市場連結有很大效果，電電公會將從各層面協助廠商，從每天生產細節發揮AI功能。（編輯：鄭雪文）1081016