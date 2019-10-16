尹崇堯代理南山董事長 金管會最快11月准駁資格

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會主委顧立雄今天說，保險局局長9日已面試南山人壽代理董事長尹崇堯，預計10月底前由副主委再進行第二次面試，最快11月底前即可准駁尹崇堯擔任南山人壽董事長資格。

南山人壽斥資百億元的新系統「境界」去年9月上線後，不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等狀況，金融監督管理委員會9月出手重罰新台幣3000萬元外，也下令南山人壽董事長杜英宗停職2年；南山人壽董事會決議，由大股東尹衍樑獨子、年僅36歲的尹崇堯代理董事長一職。

金管會主委顧立雄今天出席活動受訪時透露，9日已經由保險局長施瓊華親自面試尹崇堯，但還要再進行第二次面試，最快10月底前就會安排，面試官為金管會副主委黃天牧。

保險局官員向中央社記者指出，這次規劃第2次面試主要有3大原因，第一，南山人壽公司規模比較大；第二，外界普遍認為尹崇堯年僅36歲，擔任董事長一職相對比較年輕；第三，金管會認為尹崇堯的資歷光從紙本審查，無法了解他的實際狀況。

至於第一次與第二次面試差別，官員說，第一次保險局面試比較像是一個正式面試前的「會前會」概念，面試完後再把相關資料送給主委顧立雄，決定第二次面試的面試官及審查方向。

官員補充，大多數保險業董事長或總經理都是內部升遷上來，即總經理升董事長、副總經理升總經理，且在保險業工作資歷完整，與保險局往來頻繁，所以由保險局的面試小組面試完後就可確定過關；不過，因南山的狀況比較特殊，因此才會安排第二次。

官員表示，副主委黃天牧完成第二次面試後，且不要求補件，大概2至3週，也就是11月底前就會決定是否准駁尹崇堯的董座資格；但若還要補件，就可能會拖較久的時間。此外，官員也強調，尹崇堯面試過關前，可繼續執行職務，不會影響南山人壽目前的營運狀況。

南山人壽也發布回應表示，將會依主管機關的指示遵照辦理。（編輯：林淑媛/張良知）1081016