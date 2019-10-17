台股技術面偏多 法人：震盪盤堅續戰高點

（中央社記者吳家豪台北17日電）受英國脫歐與美中貿易談判不確定性影響，美股今天以小黑作收；法人認為，台股技術面偏多，盤勢震盪盤堅，將逐步挑戰高點。

道瓊工業指數小跌22.82點，或0.08%，收在27001.98點；標準普爾500指數下跌5.99點，或0.20%，收在2989.69點；那斯達克指數下跌24.52點，或0.30%，收在8124.18點。

台股昨天持續向上挺進，最大權值股台積電漲勢不歇，終場加權指數上漲51.03點、漲幅0.46%，收在11162.83點，收盤創近16個月以來新高，成交值新台幣1461.04億元。自營商賣超33.52億元，投信買超1億元，外資及陸資買超93.31億元；三大法人合計買超60.79億元。

台積電法人說明會將於今天登場，16日外資持續買超，投信與自營商則賣超1910張，呈土洋對作局面，台積電股價收在新台幣296.5元，續創新高價。

銅箔基板大廠台燿傳出伺服器用板產線有狀況，恐失Google大單；台燿表示，此為眾多合作案之一，所占比重不高，對公司尚無重大影響。

法人表示，主要權值股上漲推升台股續創波段高點，在外資買超、日技術指標與各期均線格局續強，盤勢維持盤堅震盪，可望逐步挑戰高點。（編輯：鄭雪文）1081017