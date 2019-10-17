滑世代眼鏡需求高 大學光股價創近12年新高

（中央社記者韓婷婷台北17日電）眼球革命趨勢受到關注，以光學眼鏡產品買賣及眼科儀器設備買賣為主的大學光近3年營運持續成長態勢，推動股價飆上漲停價59.7元，創下近12年新高價。

大學光在特定買盤進駐下，今天股價開高震盪走高，強勢攻上漲停價59.7元，突破近來橫盤盤整區間，並創下2007年10月以來近12年新高價，帶動相關產業個股寶利徠、奈米醫材等紅盤表現。

法人認為，近10年來，智慧型手機及平板電腦過度使用，使得近視年齡層降低、近視度數大增，老花、散光等病歷也大增，讓眼科及相關醫材生意大好、眼科開刀人數大增。

大學光聚焦兒童及青少年的矯正塑型鏡片、中老年人多焦鏡片市場，避開年輕人競爭激烈的市場。近年進行通路結構轉型，整併眼科及眼鏡門市在一起，效應在今年營運見到成效。

大學光上半年營收6.69億元，年增15.5%，營業毛利3.8億元，毛利率從去年的51.68%攀升上56.81%，稅後盈餘1.2億元，年增79%，每股盈餘（EPS）為1.58元，年增78%。

大學光9月營收1.18億元，月減9.23%，年增則有20.54%；累計前3季營收10.32億元，年增16.4%。（編輯：楊凱翔）1081017