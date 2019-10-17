六角擴張效應強 股價反彈觸漲停

旗下有日出茶太等品牌的六角在全球版圖擴張效應持續，股價17日上演跌深反彈，數度觸及漲停板148.5元。中央社記者江明晏攝 108年10月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）雖進入飲料淡季，但旗下有日出茶太等品牌的六角在全球版圖擴張效應持續，股價今天上演跌深反彈，數度觸及漲停板148.5元，力拚掃除先前連日走跌的陰霾。

六角近期股價連日下跌，和9月5日182元高點相比，跌幅近26%，今天股價放量數度觸及漲停板148.5元，成交量近1800張，盤中也維持逾9%的漲幅。

六角旗下「日出茶太Chatime」加速全球版圖擴張，加上體質調整效益揮發作用，股價自年初低點66.3元一路上攻，8月12日觸及196元新高，但隨後市場有「旺季將盡」雜音影響，股價高檔震盪。

六角今天股價反轉攻上漲停，市場頗有利空出盡意味，六角第3季合併營收新台幣13.68億元、累計前3季合併營收36.93億元，年增率分別為24.12%及30.75%，同創歷史同期新高表現。

「Chatime日出茶太」今年來除在亞洲市場包括日、韓、菲律賓、印尼與馬來西亞等國快速擴張外，澳洲也持續拓點，保持有機成長趨勢；六角在歐美等白人市場也拓展順利，目前在北美地區已達130家門市，歐洲也首度插旗北歐冰島、南歐西班牙等國，目前家數已逾40家門市，躍居北美及歐洲手搖茶飲市場的第一品牌，全球「Chatime日出茶太」已在東南亞、大洋洲、北美及歐洲市場站上當地國際手搖茶飲市場的龍頭地位。

六角表示，「Chatime日出茶太」在印尼、菲律賓市場的龍頭品牌效益持續發酵，除來客數明顯增加外，飲品推陳出新也推升客單價提高，帶動同店銷售年增率表現不俗，皆有助六角權利金收入提高，由於權利金收入幾乎等同於純利，預期對整體獲利會有顯著幫助。

展望第4季，「Chatime日出茶太」仍會積極開拓新版圖，有望於年底前重返印度市場，開幕印度首店，而日本市場受惠珍奶風潮，以及2020東京奧運商機，也可望年底前展店至35家；在東協市場部份，印尼力拚年底前300店，9月底已提前達陣、菲律賓往140店目標邁進；澳洲Chatime Group展店力道強勁，全年拚展店至140家。（編輯：楊凱翔）1081017