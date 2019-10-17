訊芯-KY砸9.5億布局越南 料與鴻騰合作

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY擬投資3100萬美元（約合新台幣9.5億元），在越南北江省設立子公司。市場人士推測，此舉與鴻海旗下鴻騰在光收發模組封裝密切合作。

訊芯-KY今天晚間公告，擬在越南北江省（Bac Giang）新設越南子公司ShunSin Technology，設立資本額3100萬美元。

訊芯-KY表示，此次投資為經營業務需求，因應集團營運規劃所需，越南子公司主要生產及銷售光纖收發模組。除了北江省的ShunSin Technology外，也規劃在河內設立ShunSin Technology。

法人指出，訊芯-KY切入量產100G和400G光收發模組系統級封裝（SiP），此外也打進5G相關功率放大器（PA）和毫米波（mmWave）天線等系統級封裝供應鏈。訊芯-KY也切入美系晶片大廠和通訊設備廠相關系統級封裝供應鏈。

值得注意的是，同是鴻海集團旗下的鴻騰六零八八精密科技（6088.HK），去年10月公告轉投資約新台幣40億元，取得越南New Wing Interconnect Technology股權。鴻騰六零八八精密科技在越南北江省也設有生產基地。

市場人士評估，訊芯-KY在越南北江省布局，主要是與鴻騰密切合作，就近深耕光收發模組系統級封裝業務。

展望今年，法人預估訊芯-KY今年業績有機會超過新台幣56億元，上看57億元，可望站上歷年次高。

累計今年第3季訊芯-KY自結合併營收13.9億元，較第2季15.35億元減少9.43%，法人指出，訊芯-KY第3季營收仍是近年來同期次高。（編輯：張均懋）1081017