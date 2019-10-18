美對台投資大增7成 經部乘勝追擊年底赴美招商

（中央社記者廖禹揚台北18日電）美台經貿往來熱絡，加上近期美中貿易戰推波助瀾，經濟部官員表示，今年1到9月美國來台投資金額比去年增加6至7成，目前規劃年底前組團赴美招商，乘勝追擊。

根據經濟部投資審議委員會統計，2017年美國來台投資額約2.15億美元，較2016年成長51.6%，此後每年皆維持在2億美元以上，2018年增至2.65億美元，成長23.6%，今年前3季幾乎已追平去年紀錄，累計約2.59億美元。

美國歷年對台投資額超過245億美元，在僑外投資占比14.31%，高居第3大，經濟部投資處長張銘斌指出，今年1到9月美商對台投資額較去年成長6至7成，若加計從他國公司轉投資的金額，成長幅度應該更大。

在美中貿易戰影響下，全球經濟成長放緩，但台灣反而更受美商青睞，尤其在講求資安及智財權保護的高科技技術研發、製造方面，可以看到許多名列美國500大企業對台投資有增無減。

例如Google、微軟都在台設立研發中心，Facebook在台推動made by Taiwan計畫，半導體大廠應材及美光都連續多年在台投資、擴建新廠，美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長史旺（Bob Swan）日前來台也公開表態將持續投資台灣及在地合作夥伴。

張銘斌表示，美國對台灣投資項目多元，從早期民生用品到藥品、化學品、家電等，近20年則轉向IT、半導體等高科技產業及Google、Airbnb等新興產業，可以看出對台投資定位從代工製造逐漸轉向科技研發、新創科技等方向。

張銘斌分析，台灣市場開放成熟，與美國產業對接快，加上高科技產業底蘊深厚，美商對台灣合作夥伴在資安、智慧財產權保護方面的信賴度相當高，也會彼此引薦來台投資。

美國國務院、商務部及農業部本月初更進一步致函美國500大企業，鼓勵企業強化與台灣的貿易、投資關係，張銘斌對此表示歡迎，會請駐外單位全力加強推動招商。

此外，張銘斌也透露，正在規劃今年度赴美招商團，目標在年底前成行。（編輯：林淑媛）1081018