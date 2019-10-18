錯誤通報千名保戶身故 南山：已修正未影響權益

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）傳出南山人壽再出包，錯誤向壽險公會通報1000多位保戶已身故。金管會證實，確實有錯誤通報情形，但第一時間已更正，沒有留下後遺症。南山人壽表示，沒有影響任何保戶權益。

現代保險雜誌今天報導，南山人壽從9月初起，主動向壽險公會通報1000多位保戶「身故」，最後證實是烏龍一場，有保戶接到壽險業務員致電關切近況才知道有這樣的情形。

對此，金管會保險局局長施瓊華證實，南山確實有向壽險公會錯誤通報保戶「身故」的情形，不過，第一時間壽險公會覺得有異常，就與南山聯絡，重複確認後馬上做出更正，沒有再通報給其他壽險公司，也沒有干擾到客戶。

施瓊華解釋，當一家壽險公司保戶身故，流程上會先通報壽險公會，再由壽險公會通報給保戶同時投保的其他壽險公司；不過，南山這次情形是在其他壽險公司還沒接獲通知前，就已更正處理完畢，沒有引發其他後遺症。

施瓊華說，已要求南山人壽要去確認到底是系統出了怎樣的問題，才導致錯誤通報，並進一步修正系統；至於此次系統出包是否與「境界成就計畫」新資訊系統有關，施瓊華則回應，目前仍不清楚。

南山人壽表示，案件發生原因為公司人員於修改程式時，未移除應刪除的設定欄位所造成，並非系統異常；當天已在第一時間立即修正完成，此資料並未被同業引用，因此未影響任何保戶權益，日後，會落實加強人員執行及檢核機制。（編輯：郭萍英）1081018