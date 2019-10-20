美中不確定性限縮 電子龍頭領軍台股往上可期

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股道瓊下跌255點，台股動向備受市場關注。法人表示，短期中美貿易不確定性大幅限縮，市場情緒舒緩，美股指數區間整理格局，台股在電子股龍頭多頭格局下，仍有持續往上空間。

企業利空加上中國經濟數據疲弱，美股19日受挫收黑。道瓊工業指數終場下跌255.68點，或0.95%，收在26770.20點；標準普爾500指數下跌11.75點，或0.39%，收在2986.20點。以科技股為主的那斯達克指數下跌67.310點，或0.83%，收在8089.543點。

台股18日加權指數收在11180.22點，小跌6.66點，成交值新台幣1449.44億元。三大法人外資及陸資、投信和自營商同步買超，合計買超新台幣63.4億元。台股上週週線上漲290.26點，漲幅2.67%。

觀察美中貿易戰進展，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來，全球股市受到中美貿易紛擾影響不小，在11日美中初步協議到11月中旬美國總統川普與中國國家主席習近平會面前期間，預期短期中美貿易止戰，短期中美貿易的不確定性將大幅限縮。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，美中貿易磋商達成初步共識，舒緩市場情緒，台股在電子產業龍頭持續上漲格局下，表現優於國際股市。

觀察政策面，廖哲宏表示，美國聯準會（Fed）於10月中旬至11月中旬期間，以每月約600億美元購債，該項計畫至少將持續到明年第2季，期間仍有可能改變購債速度和期限。儘管聯準會強調購債行動純粹為了支持利率政策，此舉對金融市場的資金面仍有正面意義。

觀察美股動向，黃俊斌指出，美國失業率持續下降，年底消費旺季潮仍值得期待，相關經濟數據給予聯準會預防性降息的空間，預期美股指數仍將是區間整理格局。

展望基本面，廖哲宏指出，第3季財報以及第4季展望可符合市場先前樂觀期待，指標企業再次提高資本支出，對市場更具正面意義，一方面代表半導體先進製程產能供不應求，也反映半導體產業對先進製程長期強勁需求充滿信心。

展望台股後市，廖哲宏表示，在中美貿易戰短期止戰下，以及聯準會持續挹注資金有利股市，預期股市表現回到基本面發展，重要產業已確立5G及高效能運算（HPC）是明年兩大成長動能，資本支出上修也將帶動相關半導體設備族群表現。

黃俊斌指出，半導體龍頭廠法說會符合市場預期，指數多頭格局不變。光學鏡頭大廠受惠iPhone銷售優於預期，供應鏈有加單效應，台股在台積電和大立光兩大龍頭電子股多頭格局下，仍有持續往上的空間。

觀察族群類股，黃俊斌指出，漲多的5G概念股中，散熱、銅箔基板（CCL）的供應鏈需留意漲幅過大獲利回吐，中國國產化供應鏈也須留意評價與股價相對位置是否偏高，可關注藍牙無線耳機、矽晶圓、記憶體、Mini LED新品發酵等族群。（編輯：蘇志宗）1081020