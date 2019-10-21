繁榮台南經濟 黃偉哲盼新吉工業區成投資典範

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市升格直轄市後開發的首座工業區，新吉工業區服務中心落成。市長黃偉哲期盼具產業群聚優勢與交通網絡便捷優勢，為台南創造近萬個工作機會，並帶來預估380億元年產值。

黃偉哲表示，新吉工業區即將有多達120家的廠商進駐，未來無論是台商回流的鮭魚返鄉或是原有工業區擴展，台南市政府會盡全力簡化行政程序與便捷開發進度，相信在新吉工業區於全力投產後，定能在盛興台南經濟與創造就業機會開出紅盤的佳績，成為廠商投資廠區典範。

經發局指出，新吉工業區是台南市升格直轄市後開發的首座工業區，服務中心以「開啟幸福之門」與「展開夢想之翼」為設計理念，期望入區的廠商都能開啟幸福之門完成夢想。

日後將就廠商設廠所涉及的各項行政流程，採「優先排審」及「以抽換補正代替退件重審」等方式，加速行政審查程序，以即時排除廠商遭遇的各項問題並定期追蹤廠商的建廠進度，協助廠商如期完成。

依經發局資料，新吉工業區9月公告受理新吉工業區第5、6區申設及申租土地，這次出租價格公告受理申請自即日起至民國109年6月30日止。

第5區為設定地上權面積計8.86公頃，坵塊面積581至8150坪，地上權存續期間50年，期間權利金以土地售價50%計收，並收取公告地價3.5%租金；第6區產業用地為出租作業，共5.52公頃，坵塊面積786至1339坪，平均月租金每坪約新台幣102元。

新吉工業區位於台南市安南區，園區鄰近永康工業區、永康科技工業區、樹谷園區、南部科學工業園區、台南科技工業區及安平工業區等，具有產業群聚優勢，可節省運輸成本，交通區位四通八達，為全國唯一採取廢水零排放的工業區。（編輯：黃世雅）1081021