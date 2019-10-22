微星看好AIoT成長動能 法人估筆電今年小幅成長

電競大廠微星科技行銷副總經理程惠正22日受訪表示，微星的人工智慧物聯網（AIoT）業務包含機械手臂控制元件、服務型機器人專案配合與銷售等，目前看來成長動能比電競更好。中央社記者吳家豪攝 108年10月22日

（中央社記者吳家豪台北22日電）電競大廠微星今年前3季業績符合預期，包括出貨量、獲利都達標，看好人工智慧物聯網（AIoT）成長動能優於電競；法人認為，在創作者機種助攻下，微星筆電今年有望小幅成長。

微星行銷副總經理程惠正今天受訪表示，今年第4季通路仍有些庫存，包括主機板、顯示卡、筆電等，各家廠商的壓力應該都不小；微星通路庫存處於相對健康的水準，按慣例會在每年第4季「踩一下剎車」，不強求拉高全年業績。

程惠正指出，整體產業受到美中貿易戰影響，且中國內需信心下滑，導致中國生意沒那麼好，連帶影響歐洲的紅酒、汽車、精品等產業。微星今年前3季業績符合預期，包括出貨量、獲利和毛利率都達標，第4季還在努力做生意。

針對AIoT業務，程惠正表示，主要包含電競以外的產品線，例如機械手臂控制元件、服務型機器人專案配合與銷售等，還有傳統工業電腦與伺服器、雲端整合管理系統，目前看來成長動能比電競更好。

法人認為，微星筆電出貨高峰落在第3季，今年成長動能主要來自針對創作者推出的筆電產品，若包含電競及創作者系列，今年微星整體筆電可能小幅成長個位數百分比，優於同業表現。

主機板方面，法人表示，由於英特爾（Intel）、超微（AMD）都有新產品上市，預期微星等品牌廠今年11月會有一波出貨潮，有助於帶動業績。（編輯：趙蔚蘭）1081022