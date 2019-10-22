打擊盜濫採砂石 經濟部推科技化點線面監控

（中央社記者廖禹揚台北22日電）為有效遏止砂石盜濫採等違法行為，經濟部水利署利用現代化科技，結合衛星遙測、辨識系統及超深越界監控等科技，在全台中央管河川建置監控系統，明年起將再導入AI圖資判讀。

水利署今天舉行「現代化科技輔助防制盜濫採成果發表與現場觀摩」，展示2014年以來運用新科技建立的點、線、面監控系統，水利署副署長王藝峰對中央社記者表示，水利署每年不斷擴增、強化監控系統，也與檢調單位建立溝通平台，以即時處理盜採案件。

王藝峰表示，從過去人工巡察時，從2001年的138件降至2010年的11件，加上科技化監控後，至今每年僅有1到2件盜濫採事件，顯示政府持續積極監控，有助遏止盜濫採狀況發生。明年起將進一步發展AI圖資判讀技術，以期盡可能在最短時間發現盜濫採狀況。

目前在各中央管河川建置的監控系統包括「點」的疏濬工區管制站地磅運載管制及超深越界監控，防止合法掩護非法；「線」則是在河川重要出入口裝設車輛辨識系統，並在沿線以攝影遠端監控，判斷違規影像，以網路即時通報查處；「面」的監控則運用衛星遙測技術，大範圍全面比對前後期衛星影像，找出河川內土地變異處，即時遏止不法。

此外，王藝峰指出，水利署正努力推動完成河川環境管理計畫，明確劃定各區合法用途，在特定區域才能進行土石採取動作，避免模糊地帶；水利署規劃明年1月底前將公布大甲溪流域河川環境管理計畫，後續也將針對5大流域逐年公告。（編輯：黃國倫）1081022