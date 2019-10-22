IMF示警台壽險業受衝擊能力 保險局：早有準備

（中央社記者劉姵呈台北22日電）國際貨幣基金（IMF）示警，台灣保險業資本緩衝不足，若美國利率續降或新台幣走升，業者承受衝擊的能力存疑。金管會今天表示，截至8月底止，壽險公司平均淨值比高達7.2%，早已有因應準備。

根據國際貨幣基金（IMF）上週發表的全球金融穩定報告（GFSR），台灣、日本與南韓壽險業因本國債券殖利率偏低，過去5年海外資產持有規模擴增近一倍，達1.5兆美元左右；且過去5年，台灣壽險業新增投資的美元計價信貸達2500億美元。

IMF示警，台灣壽險業海外曝險規模迅速擴增，已逾總資產2/3，遠高於日本、南韓同業；此外，資本適足率低於日本、南韓同業，吸收意外衝擊的能力恐受影響。

金融監督管理委員會保險局統計，截至今年8月底止，包括公債、公司債、金融債等美元計價的固定收益商品總金額為新台幣13兆6700億元；不過今年8月底止，壽險業股東權益有新台幣1兆9228億元，扣掉匯損後，前8月壽險公司獲利高達1662億元，就算美國利率持續走低，有匯兌利益也有投資獲利，表現依舊不錯。

另外，截至今年8月底止，壽險公司平均淨值比高達7.2%，較去年第4季的4%，承受能力已提高很多，且目前淨值比低於3%也僅剩下1家。

保險局副局長王麗惠補充，首先，保險局鼓勵保險業大股東用現金增資來厚實資本，近5年來各類現金增資及盈餘轉增資金額高達3283億元；再者，今年保險局也發布函令實施盈餘平穩機制，要求壽險業賣未到期債券的獲利，不能分配現金股利，必須扣20%稅後，全數列入「特別盈餘公積」，以厚實資本。最後，保險局也要求保險公司發債及特別股時，不可用利率加碼或提前贖回誘因，皆有助於強化淨值。（編輯：郭萍英）1081022