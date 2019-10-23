貿易會展業表現亮眼 經濟部金貿獎擴大辦理

（中央社記者廖禹揚台北23日電）在全球貿易走緩的不利環境中，為感謝業者持續努力向外拓銷，以及會展業者逆勢成長，經濟部金貿獎頒獎典禮今年擴大與外貿協會感恩之夜共同辦理，共頒贈16個獎項。

經濟部今天晚上依產業別頒贈12個「最佳貿易貢獻獎」及4個「新興市場拓銷貢獻獎」，其中長春人造樹脂廠股份有限公司與台灣美光記憶體股份有限公司更同時獲頒兩個獎項。

經濟部政務次長王美花致詞表示，在全球經濟充滿不確定因素時，特別要感謝廠商積極向外拓銷。獲新興市場拓銷貢獻獎的4家業者包括尚承鋼鐵、鴻佰科技、長春人造樹脂廠、台灣美光。

最佳貿易貢獻獎得主則有貢茶、益州海岸、亞東石化、長春人造樹脂廠、台南紡織、中鴻鋼鐵、上銀科技、華泰電子、台灣美光、美利達工業、精華光學及正隆。

獲獎業者將獲贈可快速通關的APEC卡，以及參與外貿協會多項線上、線下拓銷活動的折扣優惠。

此外，外貿協會祕書長葉明水也在會中表示，會展產業去年經濟效益達新台幣462億元，成長5%，在亞洲排名從第7名前進至第5名，在經濟成長趨緩時，展覽卻沒跟著衰退，顯示台灣會展產業仍在持續成長，而根據外貿協會統計，世貿一館、台北國際會議中心、南港一館、南港二館等4個營運單位，今年預期有5%到10%成長。

位於南港2館7樓的星光會議中心，也在今天的活動中正式啟用，葉明水表示，星光會議中心是全台最大的多功能無柱空間，可容納超過3000人，並成為台灣首座5G試驗廠館，搭配鄰近的展覽館，預期能帶來更大效益。（編輯：黃國倫）1081023