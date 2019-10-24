泰宗攜手創源 首創肝癌術後復發檢測平台

（中央社記者韓婷婷台北24日電）泰宗生技今天與創源生技簽訂合作契約，共同打造全球首創肝癌術後復發追蹤檢測平台，並結合台大、三總、榮總及林口長庚4間醫學中心進行臨床試驗。

泰宗生技今年6月於美國腫瘤醫學會（ASCO）年會上發表利用病毒嵌合DNA（viral-host chimera DNA），針對B肝肝癌手術患者手術切除後的血液生物標記偵測與復發追蹤，結果顯示術後2個月內進行檢測結果呈陽性患者，1年內有9成復發。

董事長徐煥清表示，亞洲有7成肝癌來源是B肝，另外2至3成在C型肝炎，泰宗選擇以B肝為切入點，希望立足台灣後放眼大陸市場，未來著眼於國際市場，除了術後復發檢測外，預計未來1年將進入早期檢測的研究，跨足更大的市場。

泰宗顧問中研院院士陳培哲表示，肝癌病人於手術切除腫瘤後第1年內約有1/3復發，進而降低患者的總體存活率。目前常用於肝癌檢測的生物標記（如胎兒蛋白）靈敏度仍然不足。

泰宗總經理王雅俊表示，泰宗在技術及智慧財產權的建構已完整，包括方法學的專利，特別探針也已申請專利。除了台灣市場與創源合作外，海外市場希望以技術授權的模式與當地廠商合作，技術在當地市場落實，檢測結果後的生物分析程序則透過雲端分析留在泰宗。除了B肝外，未來有機會應用到其他更廣的範圍。病毒感染的癌症都是未來研發的方向。

創源生技執行長蔡政憲表示，去年特管辦法開放細胞治療技術，扶植細胞治療產業正向且蓬勃發展，隨著市場擴張，今年底預計再度以特管法推動基因檢測的LDTS（實驗室開發檢測與服務）領域，鼓勵產官學研投入頂尖的基因檢測技術，提升台灣精準醫療整體品質。（編輯：張均懋）1081024