露天跨境結盟美日電商 雙11訂單金額拚百億

（中央社記者吳家豪台北28日電）電商業者網路家庭旗下C2C交易平台露天拍賣今天表示，今年雙11首度與美國eBay、日本樂天策略聯盟，國際商品達7000萬件，看好今年雙11檔期訂單金額將突破新台幣百億元。

露天市集總經理曾薰儀受訪表示，今年是露天首度以跨境平台全商品整合模式邀請美國eBay與日本樂天一同參與雙11活動，針對台灣消費者的搜尋習慣與熱門商品類別，露天會透過人工智慧（AI）比對關鍵字，例如消費者用中文搜尋蝙蝠俠電影相關商品，搜尋結果會列出英文和日文關鍵字相符的商品組合，其中使用自然語言、圖像辨識等技術。

她說，過去電商公司做跨境業務，往往需要賣家到其他國家的平台開店或提供服務，大多數賣家需要自己準備不同語言的商品描述和跨境需要的客戶服務。因此露天與國際合作夥伴討論，由平台投入研發資源，在物件內容轉換上進行關鍵字和商品搜尋的定義，可以協助國際賣家減少工作時間。

露天全站商品約4.2億件，目前導入的7000萬件國際商品中，美國商品約占60%，其次是大中華區商品占20%，其他商品主要來自日本和韓國。

曾薰儀表示，露天的國際商品數應該不久後會超過1億件，因為台灣電商消費者的消費取向趨於多元化，不再滿足於只購買台灣品牌或大陸商品，消費結構持續改變，希望更有效率買到國際商品。

不過，她也坦言，雖然AI技術可以優化商品搜尋和服務，仍需要在地公司提供包含金流、物流、報關等方面的協助。例如eBay在美國有4億件商品，大部分卻沒有開放運貨到台灣，露天或許可以協助提供更多物流選擇。

針對今年雙11目標，曾薰儀表示，去年露天雙11檔期訂單金額超過80億元，今年首次進行跨境合作，加上今年露天整體動能不錯，看好今年雙11檔期露天訂單金額將突破100億元。（編輯：蘇志宗）1081028