華新麗華第3季獲利 創4年半新低

（中央社記者潘羿菁台北1日電）受限於不鏽鋼景氣慘澹，華新麗華公告第3季稅後盈餘為新台幣0.88億元，年減96.9%，創4年半來新低水準，累計前3季每股盈餘（EPS）賺不到1元，展望未來，公司營運依舊保守。

華新麗華今天公告前3季營收為1041.15億元，年減29.4%，稅後純益為22.11億元，較去年同期衰退78.9%，EPS為0.66元，第3季獲利失守1億元大關，稅後純益為0.88億元，為2015年2季以來新低，年衰退96%，近乎一倍跌幅。

受到國際原料鎳礦大漲，7月開始每噸行情約1萬2000美元一路上漲，至9月曾經漲到1萬8000美元，後續雖有回落但仍是處於高檔價位，但是下游不鏽鋼需求差，在原料成本大漲、產品售價無法轉嫁，讓原本第2季有微薄利潤的不銹鋼產品，在第3季又再度虧損。

華新麗華表示，不鏽鋼部門占合併營收達5成，因此只要該部門不好，整體利潤明顯下滑，公司將會積極開發新鋼種擴充尺寸，增加更多客源，但是考量到全球需求低迷，價量難反彈，不鏽鋼部門營運仍需審慎。

至於煙台華新擬建置一貫化不鏽鋼工廠，華新麗華表示，目前已向投審會申請對子公司煙台華新增資8000萬美元，仍有待審查通過才能進行後續投資計畫；不過當前美中貿易戰，大環境利空消息不斷，煙台華新一貫化投資腳步並不著急。

展望未來，主要觀察華新麗華在中國南京「璟園」第3期住宅，何時取得銷售權限，若今年底順利取得，後續將可快速貢獻公司營收獲利。（編輯：蘇志宗）1081101