台股逼近11400點 投信：第4季後續行情不看淡

（中央社記者潘智義台北3日電）美國聯準會10月底如預期降息1碼，上週五美股道瓊工業指數大漲301點，台股高檔驚驚漲，已逼近11400點。投信認為，台股在高檔震盪格局下，第4季後續行情不看淡。

台股上週五收在11399.53點，上漲40.82點，週線上漲103.41點，三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣99.12億元。

統一亞太基金經理人黃柏章表示，美國聯準會10月底一如外界預期決議降息1碼，將政策利率目標區間調降為1.5%至1.75%，在聯準會宣布降息後，美元走軟，亞幣兌美元匯價全面升值，亞股也普遍受到提振。

黃柏章指出，亞洲國家對美國市場的經貿依存度高，美國內經濟健康發展，亞洲就不會太差。美中關係和緩不再惡化，亞洲對外貿易風險也隨之下降。10月以來，美元指數明顯回落，國際資金和緩回流亞洲，推升亞幣全面轉強，外資由第3季的淨流出亞股轉為淨流入。

他認為，包括台股在內的亞股第4季行情不看淡，投資布局依明年景氣強弱及產業發展前景，可維持高持股水位，但宜分散選股。看好明年產業趨勢明確的5G商機，除基礎建設加速布建之外，明年將有眾多品牌推出5G智慧手機，可聚焦5G相關零組件供應鏈受惠族群。

日盛首選基金經理人林佳興表示，美中貿易戰已出現降溫動作，最大利空衝擊應已過，雖全球經濟數據及企業獲利表現不佳，但從各大央行的動作皆積極放寬貨幣政策來支撐景氣，聯準會重啟資產負債表擴張措施，市場資金充沛。

林佳興說，台灣受惠全球景氣有望逐漸復甦，及貿易戰轉單利多，經濟動能暫無明顯下滑風險，仍可偏多，但因大盤指數或個股皆漲多，預期後續走勢為高檔震盪。

產業方面，他看好5G、人工智慧（AI）、雲端、Mini LED、真無線藍牙耳機族群，因半導體等景氣循環股走出谷底，成長股與價值股皆有布局機會，尤其看好手機相關族群；傳產股以消費相關較有機會，紡織、生技或權值股可留意，汽車可觀察美、中銷售能否持續回溫。（編輯：黃國倫）1081103