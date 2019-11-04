燦坤拚老招牌轉型 李佳峰盼重新點亮黃色招牌

（中央記者江明晏台北4日電）燦坤近30年老招牌，這些年面臨挑戰，燦坤總經理李佳峰今年4月上任以來推動多項改革，包括拓展新店格門市、營收結構轉變、推廣獨賣商品、電商優化等策略。

燦坤集團在台拓展超過300家門市，曾寫下「黃色家電」風潮，但遭逢市場變化，集團總營收與獲利連年下滑，燦坤門市也面臨人流下滑窘境，被網友戲稱為「黃色鬼屋」。

燦坤今年前9月營收還是台灣實體通路第1名，但近來台灣重資產的實體3C通路面臨消費型態轉變，李佳峰今年4月上任以來，推動多項改革，以消費者為核心，讓燦坤重新「充電」（Charging）與「轉變」（Changing），重新定義屬於燦坤品牌的新3C，以拓展新店格門市、營收結構轉變、推廣獨賣商品、電商優化等策略來維持領先的位置。

李佳峰表示，目前燦坤還有283家門市，從第1家門市至今已經有29年，轉型是必要之路，燦坤將推出「品牌升級」的新店型，預估明年首季將開出第1家，未來至少會插旗六都，既有門市目前傾向調整體質，沒有大幅關店計畫。

營收結構方面，李佳峰進一步說，燦坤過去銷售較好是1C（筆電、PC、顯示器、手機、印表機、導航等）為主的消費性電子；現在2C（白色、黑色大型家電等）商品銷售增加，受惠市場趨勢拉動，政府能源補助助攻，今年2C營收微幅超出1C品項，而這將有助於改善獲利結構，並加深AIoT布局。

除了營收結構、門市改裝之外，李佳峰表示，燦坤導入多元商品銷售，除了先前與小米擴大合作，導入獨家的智慧互連商品，明天將公布3個品牌的獨賣商品銷售，力拚1年有500個品項是首發或首賣；燦坤過去行之有年的「會員特典」，也改善宣傳節奏，目前營收可占據到當月營收的3到5成。

電商布局方面，李佳峰表示，燦坤盤點自身發展電商的優勢，包括付費400萬會員資料庫，也能線上訂購、門市取貨或宅配到府等服務，打造「融合性」場景；以今年7月舉辦的全民購物節來看，業績表現年增30%，其中，冰箱、電視、洗衣機、空調等白色、黑色大型家電銷售最為亮眼；李佳峰也發現，過去燦坤電商頁面不好瀏覽、點擊率不佳，近期也逐步展開優化。

整體而言，李佳峰表示，這些轉型策略推動費時，可能需要以「年」作為單位計算，他希望轉型後，可以帶動營收正成長、每股盈餘提升，讓網友口中的「黃色鬼屋」變成「黃金美屋」。（編輯：張均懋）1081104