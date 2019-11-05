台美合推人才循環大聯盟 酈英傑提4大目標

「人才循環大聯盟高峰會」5日上午在南港展覽館2館舉行，台積電創辦人張忠謀（右2）與美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 108年11月5日

（中央社記者吳家豪台北5日電）美國在台協會處長酈英傑今天表示，台美合作創立的人才循環大聯盟計畫有4大目標，包括以數位方式重建台灣過去的奇蹟與成功、解決人才外流問題、持續培養人才資源及擴大台灣在全球的能見度。

美國在台協會（AIT）、人才發展協會及經濟部工業局今天在南港展覽館2館共同舉辦首屆「人才循環大聯盟高峰會」，台積電創辦人張忠謀將發表專題演講，預計有近1000名年輕專業人才、人資主管、企業高層主管、學者、決策者、創業家和學生參加。

酈英傑致詞表示，人才循環大聯盟計畫（TCA）旨在鼓勵台灣及其他合作夥伴一起努力培育具有深度及廣度的專業人才。今年4月人才循環大聯盟計畫首次推出後，已累積20個以上來自台灣及世界各地的產官學夥伴，共同目標是提升台灣就業力、協助台灣邁向數位時代。

他說，人才循環大聯盟計畫有4大目標。第一個目標是以數位方式重建台灣過去的奇蹟與成功，台灣很多創辦人都是從美國回台灣就業，這些菁英在國外取得寶貴經驗後，回台開創一條光明的道路，人才循環大聯盟計畫希望能複製這樣的經驗。

第二個目標是解決人才外流問題。酈英傑說，人才循環大聯盟計畫希望把人才留在台灣，要確保他們有很好的替代選項，也就是在台灣、美國及其他經濟體之間能有很好的人才互動與流通。

酈英傑指出，第三個目標是希望台灣能持續培養人才資源，並維持創新經濟。第四個目標是希望擴大台灣在全球的能見度，雖然台灣在外交上受到許多限制，但在企業及許多非營利組織的努力下，讓台灣能在世界發光，為了確保台灣在全球的足跡，希望藉由人才循環大聯盟計畫，讓台灣保持開放。（編輯：黃國倫）1081105

「人才循環大聯盟高峰會」5日在南港展覽館2館舉行，副總統陳建仁（中）上午出席開幕典禮，與台積電創辦人張忠謀（前右）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左2）致意。中央社記者鄭傑文攝 108年11月5日