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智慧服飾看增逾5成 聚陽儒鴻商機可期

最新更新：2019/11/05 12:26

（中央社記者張建中新竹5日電）研調機構顧能（Gartner）預估，明年智慧服飾市場可望激增52%，將是成長最顯著的穿戴裝置領域。市場看好聚陽與儒鴻積極布局智慧衣，應可受惠高成長商機。

隨著感測準確度上升、微型化技術演進、使用者資料保護能力優化，吸引新進使用者不斷增加，帶動穿戴裝置普及率提升，市場規模擴大。

顧能預估，今年全球穿戴裝置市場將近410億美元規模，將增加約25%，2020年穿戴裝置市場可望進一步達520億美元規模，將再增加約27%。

其中，2020年智慧手錶市場將達228億美元，為最大的穿戴裝置市場，所占比重約44%。智慧服飾市場約17億美元，將增加52%，將是成長最顯著的穿戴裝置領域。

顧能指出，智慧服飾市場因微型化技術進展大幅受惠，裝置製造商將追蹤睡眠或病情的感測器整合到穿戴裝置裡，使用者幾乎不會察覺，提高使用者接受度。

隨著市場邁入高成長期，市場看好積極布局智慧衣的聚陽與儒鴻可望受惠。其中，聚陽的智慧衣預計最快明年上半年打入歐美健身房連鎖體系，將為營運注入成長新動能。（編輯：郭萍英）1081105

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