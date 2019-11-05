華研10月營收走揚 第4季演藝收入看增

（中央社記者吳家豪台北5日電）文創股華研今天公布10月合併營收新台幣1.41億元，月增16.1%、年增15.4%；華研旗下藝人將於11、12月陸續舉行演唱會及出席尾牙活動，有助推升第4季演藝經紀收入。

累計2019年前10月，華研合併營收達12.4億元，較去年同期減少10.8%。

華研今年第3季營收3.89億元，季增1.2%，年減6.1%；因高毛利的授權收入比重高，整體平均毛利率64.8%，年增8.3個百分點；稅後淨利達1.28億元，年增22.5%；每股稅後盈餘（EPS）2.42元。累計前3季營收10.99億元，年減13.4%；稅後淨利4.08億元，年增15.7%；EPS 7.73元，稅後淨利與EPS均再創歷年同期新高。

華研表示，今年第3季營業利潤高於第2季，但稅後淨利略低於第2季，主要因為第3季新台幣強勢升值，華研持有人民幣部位貶值，提列未實現匯兌損失1000多萬元所致；這部分為未實現的匯損，未來仍有回沖機會。

今年第3季華研營收比重為演藝經紀收入占40%、授權收入占59%、實體1%；授權收入仍是比重最高的業務，為獲利持續成長的主因。

華研指出，旗下藝人活動進入旺季，第3季演藝經紀收入比重較第2季提高，林宥嘉10月高雄的演唱會演出結束後，11、12月接續有5場演唱會，加上郁可唯上海演唱會以及藝人陸續獲邀尾牙活動，有助推升第4季演藝經紀收入。

為強化股東投資效益，華研董事會通過期中盈餘分配案，決議配發每股現金股利4.5元，主要為上半年獲利，股利配發率達85%。董事會並決議除息基準日為11月25日，預計12月6日發放今年的期中現金股利。未來華研將採每半年配發現金股利，於半年報與年報通過後，由董事會決議發放現金股利。（編輯：鄭雪文）1081105