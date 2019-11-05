明泰前3季轉虧為盈 每股賺0.32元
最新更新：2019/11/05 19:19
（中央社記者潘智義台北5日電）網通廠明泰科技今天發布前3季稅後淨利新台幣1.73億元，每股盈餘0.32元，跳脫去年同期虧損狀態，主因為新客戶開發產品設計，毛利率優於去年，且無去年上半年匯損因素。
明泰科技第3季合併營收39.82億元，較第2季增加約0.8%，稅後淨利8800萬元，每股盈餘0.16元。
明泰科技說明，第3季產品組合變動，尤其是資料中心交換器、網路攝影機業績成長較多，第3季營業毛利6.56億元，毛利率16.5%。營業費用5.91億元，較第2季減少8.5%。第3季營業淨利6500萬元，營業利益率1.6%。稅後淨利8800萬元，每股盈餘0.16元。
第3季各產品線營收比重來看，區域、都會網路產品 （LAN/MAN）占66%，無線寬頻網路產品占23%，數位多媒體網路產品占10%，其他占1%。
明泰科技今年前3季合併營收111.47億元，較去年同期減少約3.3%，然而透過產品組合優化，營業毛利成長32.9%至19.12億元，毛利率提升4.6個百分點至17.1%，營業費用17.79億元。營業淨利1.33億元，營業利益率1.2%。稅後淨利1.73億元，每股盈餘0.32元。（編輯：楊玫寧）1081105