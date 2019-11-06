美中貿易戰 財長：長遠來看對台灣是正面發展

對於聯合國研究報告顯示，美中貿易戰下台灣是最大受益者，財政部長蘇建榮6日表示，紅色及非紅色供應鏈逐漸區隔，對台灣來說是正面發展。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北6日報導）對於聯合國研究報告顯示，美中貿易戰下台灣是最大受益者，財政部長蘇建榮今天表示，看好貿易戰下的產業結構轉變，紅色及非紅色供應鏈逐漸區隔，對台灣來說是正面發展。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的報告顯示，美國和中國的貿易戰，使今年上半年美國從中國進口、受關稅影響商品減少350億美元，並使美國物價上漲，損及消費者荷包，台灣則是貿易轉移最大受益者。

蘇建榮今天出席立法院財政委員會進行報告並備詢，會前媒體問及10月出口表現，他回應，根據統計法規定，在數據正式公布前，不能對外透露，請外界靜待8日公布結果。

蘇建榮指出，觀察美中貿易戰帶來的最大影響在於產業結構轉變，紅色供應鏈及非紅色供應鏈出現區隔，未來應該也會持續按照此趨勢發展，長遠來看，對台灣來說，這是正面發展。

另一方面，對媒體問及，台企銀總經理施建安因與女秘書過從甚密、傳出婚外情請辭，蘇建榮回應，尊重其決定，但仍肯定施建安在專業上的表現，施到台企銀後，輔佐董事長將業務做得非常好，使台企銀股價上升，是很好的專業經理人。（編輯：黃國倫）1081106