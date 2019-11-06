AIGO平台為產業解題 媒合產出AI解決方案倍增

（中央社記者廖禹揚台北6日電）經濟部工業局推出AIGO平台，透過產業出題、人才解題方式，為產業媒合新創技術人才，今年共產出64個AI解決方案，較去年倍增。

經濟部工業局今天舉行AIGO頒獎典禮暨成果發表會，展出今年產出的解決方案，並頒發AI實習生、AI實證獎等獎項。

工業局表示，今年共募集橫跨31個領域共165道產業轉型題目，產出64個AI解決方案，較去年24個解決方案大幅成長。在人才培育部分，也串連全台35家培訓機構開設AI應用課程，一年多內估計為台灣孕育超過1500名產業AI應用人才。

AIGO計畫邁入第2年，工業局電子資訊組科長林青嶔表示，透過這個平台，可以協助較小型的新創團隊獲得足夠數據及題目，爭取與產業合作，也能藉此找出台灣在技術上發展的方向。

據工業局統計，去年出題多落在資訊、製造等產業，今年有更多公部門提出公眾議題，例如信義計畫區常因商業活動導致交通大打結的問題，就有解題團隊無限方舟科技提出解方，以大數據分析與機器學習技術探討道路壅塞、停車場滿格與捷運乘載的相互影響，進而預測交通資訊。

工業局表示，將持續透過AIGO專案徵集產業與公部門議題，促進各單位研發、導入AI技術及運用AI解決方案能力，同時藉以戰代訓方式，培養AI實戰型人才，期待未來能創造更多產業轉型新契機。（編輯：楊玫寧）1081106