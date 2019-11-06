輸出入銀行赴菲拓業務 當台商南向好幫手

（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）中國輸出入銀行今天在馬尼拉舉辦「助攻南向，協返台灣」研討會，向菲律賓各台灣商會介紹輸出入銀行的貸款、保證、輸出保險等業務，希望為台商南向提供一臂之力。

中國輸出入銀行是中華民國公營的輸出入信用專業銀行。輸出入銀行業務部經理楊俊雄說，輸出入銀行的新南向授信業務包括出口貸款、海外投資融資、海外營建工程融資與保證及轉融資等。

他舉例，很多新興市場買主對台灣機器設備有興趣，但資本有限，無法一次付清貨款；輸出入銀行提供中長期出口貸款，讓海外買主可分期付款，提高採購台灣產品意願。

另外，楊俊雄說，亞洲新興市場有很高的基礎建設需求，以菲律賓為例，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）推動「建設，建設，再建設」，基礎建設需求強勁，一家來自台灣的菲律賓軌道工程分包商正與輸出入銀行洽談海外營建工程融資及保證。

他表示，包括印度地鐵和越南捷運工程都有台灣分包商，但海外營建工程風險評估不易、承擔風險高，一般商業銀行通常不願提供貸款或保證，輸出入銀行提供的金融支援大幅提升台灣業者承攬海外工程能力。

菲律賓台灣工商總會會長林家丞認為，輸出入銀行的金融服務較適合規模較大的公司，菲律賓台商多半經營中小企業，員工數和資本額較低，相對來說，較適合向當地銀行貸款。

不過，他表示，今天有多位菲律賓台灣商會幹部參加研討會，回去之後可以告訴會員有關輸出入銀行提供的服務，也期待更多大型廠商來菲投資，讓菲律賓的產業供應鏈更完整。

林家丞說，在東南亞國家協會大環境加持下，菲律賓經濟發展情勢非常好。台灣有不少科技、醫美、食品、旅遊和房地產銷售廠商前進菲國，只要在成本、技術、品質上不斷提升，相信都有很好的發展機會。（編輯：韋樞）1081106