創業家10月營收4.09億 續創同期新高

（中央社記者吳家豪台北7日電）電商業者創業家兄弟今天公布2019年10月合併營收新台幣4.09億元，年增3.95%，續創歷史同期新高，主要受惠於多波段的節慶檔期操作及推出雙11暖身活動。

今年前10月創業家兄弟累計合併營收達40.92億元，較去年同期成長1.62%。

創業家兄弟指出，進入第4季網購旺季，10月創業家兄弟旗下電商平台生活市集推出上櫃週年慶活動，10月底由雙11（11月11日）暖身預熱活動接棒，並首度在雙11檔期攜手多家異業夥伴，增加消費者黏著度。

此外，10月氣候明顯降溫，創業家兄弟也主打咖啡相關商品、暖身湯品、保暖用品等季節性商品操作，帶動日本濾掛式咖啡10月平均每週銷售逾9500包，為10月營收表現增添成長動能。

創業家兄弟總經理廖家欣說，近年雙11聲量隨著買氣與媒體聲量的爆發性成長，消費者多具有雙11期間商品折扣下殺深，以及金、物流等優惠多元的認知，10月下旬也感受到因雙11將至，消費者延遲性消費的現象。

展望11月，創業家兄弟表示，今年活動整體回歸到商品優惠價格的本質，將以AI（人工智慧）技術分析市場及消費者輪廓，並藉由網站內大數據選出符合市場趨勢的商品。（編輯：黃國倫）1081107