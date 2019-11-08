和碩受惠iPhone銷售 美系日系外資上修目標價

代工廠和碩第3季獲利大增，美系外資看好受惠於iPhone銷售優於預期、獲利回溫，調升評等至加碼，目標價上修到72元。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北8日電）代工廠和碩第3季獲利大增，美系外資看好受惠於iPhone銷售優於預期、獲利回溫，調升評等至加碼，目標價上修到72元；日系外資升評至買進，目標價調高到75元。

和碩股價今天上漲3.8元開出，早盤最高來到66.2元、漲幅逾8%；至9時51分左右，成交量超過3.13萬張。

美系外資今天發布研究報告，看好和碩未來6個月股價表現將優於大盤，原因在於獲利增溫及iPhone供應鏈動能轉強，尤其和碩重新聚焦EMS（電子製造服務）獲利，加上子公司虧損收斂及業外收入增加，已連續2季獲利優於預期。

展望2020年，美系外資認為和碩將受惠於第2代iPhone SE手機發表和新款遊戲主機週期，預估和碩2020年、2021年營業利益將成長25%、8%，將投資評等從「中立」調升至「加碼」，目標價從45元上修到72元。

日系外資表示，和碩今年以來致力達成更平衡的產能利用率，成功改善效率，將帶來顯著的獲利成長空間，今年第3季每股盈餘2.41元優於市場預期，已可證明成果，也意味著iPhone供應商出現結構性變化，將有助於蘋果公司可能從2020年起改為每年發表兩次新iPhone來降低季節性影響。

日系外資認為，和碩與金屬機殼廠可成身為iPhone11和明年上半年將發表的第2代iPhone SE主要供應商，將成為蘋果改變新機發表週期的首波受惠者，將和碩2019年、2020年每股盈餘預估值調高60%、43%至6.9元、6.8元，投資評等從「中立」升至「買進」，目標價從58元上修到75元。（編輯：張均懋）1081108