大彰化與海能陸域工程動土 力拚如期完工

沃旭與台汽電8日舉行大彰化東南及西南離岸風場動土典禮；無獨有爾，海能風電也選擇在8日動土，創1天2座風場齊動工紀錄。（沃旭能源提供）中央社記者潘羿菁傳真 108年11月8日

（中央社記者潘羿菁台北8日電）沃旭能源今天攜手台汽電共同舉行大彰化東南及西南離岸風場陸上變電站開工動土儀式；無獨有偶，位於苗栗海能風電（Formosa2）同樣選在今天動土，創下1天2座風場齊動工的紀錄。

沃旭表示，去年11月與台灣汽電共生公司簽署離岸風場陸上變電站統包工程合約，總合約金額逾新台幣70億元，台汽電將為大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風電計畫建造兩座陸上變電站、電纜隧道及海陸纜接續點，目前正由台汽電100%轉投資的子公司星能執行。

為了因應這筆大訂單，星能從去年至今已招募超過60名員工，未來在陸上變電站及相關建造期間，連同下游供應商在內，預計有800至1000名人力投入，足見離岸風電產業創造新就業機會。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein） 表示，與統包商星能一起，沃旭將確認施工現場執行最高的國際環安衛標準，並遵守環評承諾，包括安排考古專家在施工現場勘查，監控施工空氣品質和噪音振動，落實品質環安衛標準。

台汽電董事長張明杰表示，全部施工廠商及大部份機電設備都選自國內，公司將全力配合沃旭能源在台灣離岸風電的開發獲致最大成功。

沃旭大彰化東南及西南離岸風電計畫已經在地簽署多項重要合約，從去年第4季至今，累積在彰化縣繳交印花稅已經超過1億元，成為彰化縣過去單一年度繳納最多印花稅的企業。

值得注意的是，另一家離岸風電開發商麥格理綠投資集團與上緯新材料，今天位於苗栗縣竹南鎮舉辦海能風電（Formosa2）動土典禮，同樣從變壓站與電網等陸域工程著手興建，明年將推進到海事工程，未來每年供應38萬戶家庭用電。

2座風場不約而同於今天舉辦動土典禮，力拚如期完工併聯，實現離岸風能新商機。（編輯：張均懋）1081108