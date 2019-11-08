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京元電獲利第3季創新高 法人看好全年攀高

最新更新：2019/11/08 15:40

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）晶圓測試廠京元電第3季稅後淨利新台幣10.45億元，每股稅後純益0.86元，法人指出第3季獲利創單季新高，估第4季業績可再創新高，今年獲利可創新高。

京元電第3季合併營收70.41億元，較第2季60.9億元成長15.6%，創歷史單季新高，當季合併毛利率30.97%，較第2季24.86%增加6.11個百分點，法人指出京元電第3季毛利率是2017年第3季以來首次突破3成，創9個季度高峰。

第3季合併營業利益13.92億元，合併營益率19.78%，較第2季13.13%增加6.65個百分點，第3季營益率也是9個季度來高峰。

京元電第3季稅後淨利10.45億元，較第2季6.04億元大增逾7成，每股稅後純益0.86元，優於第2季EPS 0.49元。法人指出，京元電第3季獲利創歷史單季新高。

法人指出，京元電第3季受惠測試機台時間拉長，包括5G、人工智慧、以及CMOS影像感測元件等測試需求增加，帶動京元電營運獲利表現。

累計今年前3季京元電合併營收183.92億元，較去年同期151.41億元成長21.46%，合併毛利率26.19%，較去年同期27.19%微減1個百分點，前3季合併營業利益26.5億元，合併營益率14.41%，較去年同期14.63%微減。

前3季稅後淨利20.29億元，較去年同期13.72億元成長47.86%，每股稅後純益1.66元，優於去年同期EPS 1.12元。法人指出，京元電今年前3季獲利賺贏去年全年，今年獲利可創新高。

展望第4季，法人預估京元電第4季業績可望續季增5%到7%之間，再創單季新高。

展望今年，法人預估京元電今年整體業績可望成長超過20%，估今年業績有機會站上新台幣250億元，創歷年新高，今年獲利可望創歷年新高，每股純益可逼近2.4元，明年業績可望再年增10%到15%，業績和獲利續創新高。（編輯：楊凱翔）1081108

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