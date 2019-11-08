二期風場612億重新招標 台電已備妥國產化報告

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）位於彰化外海的台電二期風場歷經多次流標，台電表示，二期風場已在今天再度上網公告，預算為新台幣612億元。台電也準備好產業關聯執行方案計畫書，會在15日前提交經濟部工業局。

台電今天舉行「AI大數據人才發展營競賽成果發表」，董事長楊偉甫今天接受媒體採訪時表示，台電二期風場今天已再度公告，期待有意願的廠商投標。

他說，台電已經準備好國產化報告「產業關聯執行方案計畫書」，會在下週、期限內提交給工業局。此外，台電也會持續與外界、工業局及能源局溝通，也會將招標規範寫得更清楚。

台電發言人徐造華補充，由於台電離岸風場是採大統包，風機、水下基礎、海上變電站、海事工程等委由單一廠商。台電考量廠商風險承擔能力，原先只有水下基礎採「實作實算」，不過這次公告擴增實做實算範圍，包含水下基礎、海上變電站的下部結構等。

二期風場原先預算為521億元，台電後來加碼90億元，招標經費提升至612億元，徐造華表示，這次預算依舊為612億元，等標期為7天，期盼有意願的廠商投標。

台電有2座離岸風場，一期示範風場裝置容量達約110MW，將在明年底試運發電，二期離岸風場預計2024年併網，裝置容量達300MW。

至於多次流標原因，廠商先前反映預算太低、風險太高，加上招標程序必須依照採購法等因素，導致台電二期離岸風場一再流標。（編輯：楊凱翔）1081108