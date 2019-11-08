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PCB族群營運繳佳績 華通騰輝-KY登高

最新更新：2019/11/08 17:56

（中央社記者江明晏台北8日電）PCB族群訂單暢旺，華通10月營收續創新高、第3季毛利率也創近年高點，上游銅箔基板廠騰輝電子-KY第3季營收與毛利率雙創新高，前3季EPS達5.32元。

華通受惠於美系客戶新機銷售優於預期、中系客戶手機用板疊構往高階（Any-layer HDI）設計方向發展，加上無線藍芽耳機推升軟硬複合板出貨暢旺，帶動10月營收延續9月氣勢，續創歷史新高，達62.25億元，年增19.69%，累計合併營收450.62億元，年增8.78%。

另外，華通第3季合併營收162.94億元，淨利14.72億元，每股盈餘1.24元，第3季毛利率18.93%、營益率12.95%、稅後淨利率9.04%「三率三升」，皆為近年來單季新高。

隨著第3季財報陸續出爐，PCB上游銅箔基板產業也開出亮眼的成績單，騰輝電子-KY因鋁基板、軟硬結合板及軍工航天等高毛利特殊材料，第3季營收來到14.4億元，毛利率達29.5%，雙創歷史新高，雖經歷去年10月及今年4月兩度現金增資，股本增加將近20%，前3季EPS仍達到5.32元，在2019年掛牌上市的第一年，就有機會突破去年的獲利。

騰輝-KY10月營收，受惠特殊材料銷售雙位數成長，相較於9月增加，來到4.9億元，為今年次高月分，自7月以來，持續維持高檔。

燿華10月合併營收20.05億元，月減4.95%，年增8.93%，累計1至10月合併營收186.79億元，年增15.63%。燿華調整產品結構有成，第3季財報亮麗，營收62.04億元創新高，自結合併稅前淨利8.78億元，稅後每股盈餘（EPS）1.08元，年增逾1.8倍，累計1至9月稅前淨利17.9億元，稅後EPS為2.23元。

但AOI（自動光學檢測）設備廠商由田10月暫遇逆風，10月合併營收為1.21億元，月減43.24%，年減66.65%，前10月累計營收為20.94億元，雖相較去年同期衰退13.65%，但仍為歷年同期次高，目前對於第4季營運狀況則較為謹慎看待。

由田去年營收達31.16億元歷史新高，今年下半年度由於美中貿易戰引發關稅加徵、國際局勢不明等因素干擾，傳出部分業者擴廠放緩等情形，尤其在顯示器產業方面，因價格和利潤迅速下滑，部分顯示器製造商正在調整大型LCD面板的產量，並削減或推遲擴產計畫，連帶導致上游設備商營運下滑。（編輯：鄭雪文）1081108

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