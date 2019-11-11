華通健鼎業績創高 股價逆勢放閃

（中央社記者江明晏台北11日電）PCB大廠華通10月營收創新高、第3季毛利率18.93%也是近年來新高，健鼎科技第3季單季營收、毛利率及EPS均創歷史新高，激勵今天股價雙雙放閃。

華通受惠於美系客戶新機銷售成績優於預期、中系客戶手機用板疊構往高階（Any-layer HDI）設計方向發展，加上無線藍芽耳機推升軟硬複合板出貨暢旺，帶動華通10月營收延續9月氣勢，續創歷史新高，達新台幣62.25億元，年增19.69%，累計合併營收450.62億元，年增8.78%。

另外，華通第3季合併營收162.94億元，淨利14.72億元，每股盈餘1.24元，第3季毛利率18.93%、營益率12.95%、稅後淨利率9.04%「三率三升」，皆為近年來單季新高。

華通今天股價開高走高，盤中大漲逾8%，至48.45元。

華通表示，在美系、中系客戶年度新機亮相拚場，5G長線需求顯現等有利因素下，旺季效應明顯發酵，今年1至3季營收逐季成長，累計前3季每股盈餘（EPS）2元已超過去年全年，並對於第4季以及明年的營運狀況審慎樂觀。

因應未來5G時代，華通著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於10月完成奠基儀式，廠區規畫總投資約新台幣150億元、年產能可達500萬平方英呎，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。

法人指出，華通目前產品出貨以手機、消費性產品以及穿戴式裝置為主；其中，美系新機方面，價格較親民的LCD版新機帶來一波換機需求，而中系客戶也無視中美貿易的紛擾，中高階手機持續拉貨中，目前各產線稼動率都幾近滿載，HDI和軟硬複合板兩大產品線稼動率超過90%，產能吃緊狀況甚至可持續到2020年。

PCB大廠健鼎科技受惠汽車、手機、伺服器等應用拉貨，第3季營收、毛利率及EPS均創歷史新高，今年前3季每股盈餘（EPS）為8.32元，優於法人預期。

PCB大廠健鼎科技今年前3季成績亮眼，合併營收新台幣404.52億元，營業毛利82.91億元，稅後盈餘43.73億元，每股盈餘（EPS）為8.32元，優於法人預期。

以第3季單季來看，健鼎合併營收151.09億元，營業毛利36.13億元，毛利率23.9%，營業利益23.76億元，稅後盈餘20.06億元，單季EPS為3.82元，單季營收、毛利率及EPS均創單季歷史新高。

健鼎今天股價上漲6.3%，高點來到141.5元。（編輯：郭萍英）1081111