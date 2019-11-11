和大第3季獲利 20個季度來單季低點

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）汽車傳動系統製造廠和大第3季稅後淨利新台幣1.81億元，是20個季度來單季低點，每股稅後純益0.71元，前3季稅後淨利5.63億元，每股稅後純益2.21元。

和大第3季合併營收15.3億元，較第2季15.05億元微增1.68%，比去年同期18.79億元減少18.55%，第3季合併毛利率28.49%，較第2季26.95%增加1.54個百分點，比去年同期32.23%減少3.74個百分點。

第3季合併營業利益2.15億元，合併營益率14.04%，較第2季13.4%微增0.64個百分點，比去年同期19.02%減少4.98個百分點。

和大第3季稅後淨利1.81億元，較第2季1.9億元減少4.65%，比去年同期3.4億元減少46.78%，第3季每股稅後純益0.71元，略遜於第2季EPS 0.75元，低於去年同期EPS 1.33元。法人指出，和大第3季獲利是2014年第4季以來波段低點。

累計今年前3季和大合併營收45.15億元，較去年同期54.51億元減少17.1%，合併毛利率28.21%，較去年同期32.07%減少3.86個百分點，合併營業利益6.41億元，合併營益率14.2%，較去年同期19.27%減少5.07個百分點。

前3季和大稅後淨利5.63億元，較去年同期9.76億元下滑42.3%，每股稅後純益2.21元，低於去年同期EPS3.83元。

展望第4季，和大表示隨著美國電動車大廠生產及銷售量屢創新高帶動，和大嘉義廠單月出貨量已連續2個月站穩2億元大關，創下建廠以來新高紀錄。

法人預估，和大嘉義廠產能逐月擴增，可拉高公司整體製造毛利率及獲利表現，預期11月之後可回到去年同期水準、甚至超越去年同期。展望明年，法人預估和大明年業績有機會創新高。（編輯：蘇志宗）1081111