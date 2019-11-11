台杉生技布局新藥開發 強化國際鏈結

（中央社記者潘姿羽台北11日電）台杉生技基金積極尋覓適合投資標的，截至今年11月，已完成了7家公司的投資布局，且其中一家公司Frequency Therapeutics成功在今年10月3日於美國NASDAQ上市，表現可期。

國發基金投資的台杉投資，於2018年7月募集新台幣59.01億元的台杉生技基金，截至今年11月，完成包括安基生技新藥、漢達生技醫藥、昌郁生技、台康生技、安立璽榮生醫、Frequency Therapeutics、Viracta Therapeutics等7家公司的投資布局；前5間為台灣公司，後2間美國公司分別位於美國波士頓、聖地牙哥，都是美國生技研發產業重點聚落。

台杉特別在新聞稿宣布好消息，台杉投資於新藥開發方面，逐漸完成與國際藥廠共同合作及國際資金共同投資的布局，特別是在美國波士頓、聖地牙哥兩大生技產業聚落，都藉由領投展開合作，這些將是台灣新藥公司未來跨國合作的資源。

美國公司Frequency Therapeutics是2014年由美國麻省理工學院（MIT）博士Bob Langer與哈佛醫學院Jeff Karp博士技轉，專精於利用活化前驅細胞來開發治療神經性聽力損失（SNHL）新藥，成立短短幾年的時間，今年10月3日已成功於美國NASDAQ上市。

台杉投資曾多次邀請教授Jeff Karp來台，對台灣的新創團隊、生技產業分享其從哈佛技轉的成功經驗，以及在新藥開發選題上的關鍵考量。

台杉日前也完成美國臨床階段藥物開發公司Viracta Therapeutics的D輪領投，幾個位於美國聖地牙哥、舊金山，針對免疫治療及癌症醫學的生技企業創投也有參與融資；這階段融資除了協助公司專利開發的EB病毒淋巴瘤治療計畫進入到二期臨床試驗，也進一步擴展到其它EB病毒相關的腫瘤治療應用，如國人好發的鼻咽癌。

台杉投資生技事業負責人沈志隆表示，期待透過這次領投案，把Viracta Therapeutics在EB病毒的治療技術與經驗，引進台灣進行臨床試驗合作，特別是鼻咽癌治療的臨床合作。

沈志隆也說，新藥開發是很漫長的研發過程，每一項新藥的不同開發階段，都需要不同資金的挹注；而台杉生技基金在新藥開發的投資布局是從小分子、大分子及國際產業連結為出發，也特別關注屬於台灣好發疾病的新藥開發公司。（編輯：鄭雪文）1081111