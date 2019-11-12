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崇友前3季每股賺2.95元 今年業績看增

最新更新：2019/11/12 11:48

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）電梯大廠崇友今年前3季合併營收新台幣31.19億元、稅後淨利5.22億元、每股稅後純益2.95元，分別較去年同期成長1.55%、7.9%和8.06%。法人估今年業績可望年成長。

崇友指出，受惠大型新梯完工認列進度良好，加上維修保養業務穩定挹注集團整體營運，拓展汰舊換新業務接單及完工認列，持續耕耘中高階自有品牌「堅尼西斯」在商用案源市占率。

公司指出，旗下全台維保電梯已超過3萬5700台，透過崇友自有「雲端電梯監控系統」，帶動旗下全台維保電梯升級雲端數據化服務，經營團隊成本與營業費用控管得宜，今年前3季整體毛利率、營業利益率分別由去年同期的31%、18%成長到32%、20%。

崇友10月合併營收3.39億元，較去年同期3.31億元成長2.17%，受惠台北市中正區住宅大樓、新竹市天府路住宅社區、桃園國際機場二期航廈擴建等大型案件營收認列，及每年新梯保固期屆滿後仍有8成轉入維保服務，帶動維修保樣業務維持穩定成長，累計今年前10月合併營收34.64億元，較去年同期增加1.62%。

法人預期，崇友今年汰舊換新電梯業績可望成長10%到15%，新梯可望年成長5%到10%，維修保養業績可望年成長2%到3%。（編輯：黃國倫）1081112

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