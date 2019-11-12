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土耳其台灣週登場 貿協瞄準4大產業商機

最新更新：2019/11/12 19:31
2019土耳其台灣週12日於伊斯坦堡開幕，中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水（右三）、土耳其國會貿易與能源委員會主席Mustafa Elitaş（左三）、駐土耳其代表鄭泰祥（左二）等出席。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月12日
2019土耳其台灣週12日於伊斯坦堡開幕，中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水（右三）、土耳其國會貿易與能源委員會主席Mustafa Elitaş（左三）、駐土耳其代表鄭泰祥（左二）等出席。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月12日

（中央社記者廖禹揚台北12日電）外貿協會舉辦的土耳其台灣週今天在伊斯坦堡登場，瞄準智慧機械、智慧醫療、綠能、清真產業等4大產業，安排貿訪團及一對一貿易洽談會等活動，期盼進一步打入土耳其市場。

中華民國對外貿易發展協會自去年開始密集走訪土耳其企業，後續有不少當地企業來台交流，藉這次土耳其台灣週機會，外貿協會祕書長葉明水11日也率智慧機械、綠能等相關業者，拜訪土耳其大集團Anadolu與Zorlu。

葉明水表示，台灣產業與Anadolu集團在汽車零配件、機械、綠能、醫療、食品及日用品領域都有潛在合作機會；綠能方面則與跨足能源領域的Zorlu集團有許多合作空間。

外貿協會轉述，Anadolu集團對智慧機械、綠能、環保及電動車儲能等解決方案最感興趣，Zorlu集團則看好雙方在太陽能電池模組、氫能汽車、電動自行車電池與儲能系統、環保水處理技術等合作機會。

此外，外貿協會指出，土耳其政府目標在2023年成為世界醫療服務的指標性國家，但其醫療產業相當依賴進口，進口醫材占比約85%，而台灣醫材產值逐年成長，加上雲端運算、大數據、AI演算法等技術廣泛應用在生技醫療領域，具有搶進土耳其市場優勢。

外貿協會也藉舉辦台灣週，針對智慧機械、智慧醫療、綠能及清真產業安排一對一貿易洽談會及產業論壇，期望透過台灣完整供應鏈優勢，提供土耳其業者各項產業智慧解決方案，拓展商機。（編輯：林孟汝）1081112

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