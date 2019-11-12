市場靜候美中貿易談判發展 亞股收高港股反彈

（中央社香港12日綜合外電報導）亞洲股市今天普遍收高，投資人持續關注美中貿易談判的最新發展，昨天重挫逾2%的香港股市今天小幅反彈。

儘管外界普遍預期，美國和中國終將達成初步貿易協議，但週末情勢變得更複雜。因針對北京宣稱，美中雙方已同意隨談判進展計畫取消彼此關稅，美國總統川普9日似乎予以否認。

紐約梅隆銀行（BNY Mellon）旗下洛克伍德顧問公司（Lockwood Advisors）投資長佛瑞斯特（Matt Forester）說：「投資人持續緊繃。我們需要見到和任何最終版貿易協議的架構及時間表有關的更具體資訊，但現在我們卻只能根據破碎的資訊操作。」

AxiTrader分析師殷尼斯（Stephen Innes）則指出，川普今天稍晚將在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表的演說，恐怕是本週的重頭戲，尤其是川普或許會透露和中國領導人習近平即將會面的細節。

香港股市昨天重挫超過2%，今天反彈收高0.5%。香港昨天發生示威數月以來一些最嚴重的暴力情況，有1人中槍和1人遭抗議群眾縱火燒傷。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師史垂克蘭（Tapas Strickland）表示：「（香港）緊張情勢如何能降溫，目前還非常難說。然而，只要北京仍給港府充分權限處理這些示威，騷亂很可能只會對金融市場造成局部衝擊。」

上海股市今天收高0.2%，東京、首爾、台北和新加坡股市全數收漲0.8%，雅加達、曼谷和吉隆坡股市也都收紅。但雪梨股市收跌0.3%。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1081112