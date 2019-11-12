臻鼎-KY第3季獲利增1.8倍 明年再拚成長

（中央社記者江明晏台北12日電）PCB龍頭臻鼎-KY受惠美系客戶智慧機熱銷，激勵臻鼎第3季稅後純益新台幣34.05億元，季增179.8%，每股盈餘（EPS）3.8元，臻鼎-KY董事長沈慶芳看好，明年表現將優於今年，再拚營運新高。

臻鼎第3季營收356.02億元，季增54.3%、年增0.7%。毛利率23.5%，季增3.5個百分點，年減2.3個百分點。營益率14.8%，季增8.5個百分點，年減1.4個百分點。稅後純益34.05億元，季增179.8%、年減9.4%。每股盈餘3.8元。

累計臻鼎今年前3季營收為780.95億元，年減1%，毛利率21%，營益率10%，稅後純益50.05億元，年增2%，每股盈餘為5.78元。

沈慶芳看好臻鼎-KY明年表現將優於今年，成長動能來自類載板市占持續增加，並有軟硬結合板、天線、背光模組新品助陣，營運有望再拚新高。

此外，臻鼎-KY明年也將擴大資本支出，規模將是歷年最大，包括在印度設立後段模組廠，中國淮安廠新增背光模組產線，秦皇島新增類載板產線，深圳二廠也在明年2月加入量產。（編輯：楊凱翔）1081112