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國巨收購案有助獲利 美系外資維持加碼評等

最新更新：2019/11/13 11:02

（中央社記者吳家豪台北13日電）被動元件廠國巨擬收購美商基美，美系外資推估2家公司合併後明後年每股盈餘將達31.8元、42元，維持加碼評等和目標價380元；亞系外資升評至持有，目標價上修到315元。

國巨今天起恢復交易，開盤股價跳空攻上漲停310.5元。

國巨12日與基美（KEMET）共同宣布，雙方達成最終協議，國巨將以每股27.2美元，現金收購基美所有普通股，總交易金額約16.4億美元，約當新台幣500億元，預計2020年下半年完成收購。基美主要產品包括陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等。

美系外資今天發布研究報告，看好國巨與基美現有業務重疊度低、具高度互補性，基美有望大幅挹注獲利，推估收購完成後的國巨在2020年、2021年每股盈餘將上看31.8元、42元，優於合併前美系外資推估國巨明後年每股盈餘約23.6元、31.44元。

儘管收購案需數季完成，綜效也需要更多時間顯現，美系外資仍看好國巨股價將上漲，以反映投資人的樂觀期待，維持國巨「加碼」評等和目標價380元。

亞系外資指出，隨著需求回溫，國巨預期存貨天數將從今年第3季末的92天降到第4季的70天以下，但因為勞力短缺，第4季產能利用率可能略低於40%，與第3季持平；第4季平均售價預期將季減3%到5%，符合季節性水準。

為反映第3季營收及獲利偏低，亞系外資將國巨2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值調降18.3%、32%、28.9%至18.25元、19.6元、24.35元，但2019年經過庫存調整和平均售價下滑之後，看好2020年獲利將重返成長，將國巨投資評等從「減碼」調高至「持有」，目標價從175元上修到315元。（編輯：張均懋）1081113

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