威潤第3季轉盈 庫藏股激勵股價回神

（中央社記者江明晏台北13日電）受惠4G衛星定位監控產品出貨，威潤科技第3季每股盈餘0.17元，較第2季轉虧為盈，看好日本市場布局效益將自2020年下半年發酵，威潤並自今天起實施庫藏股，激勵股價回神。

威潤今天股價抬頭，早盤大漲逾8%，最高來到53.5元，躍回季線關卡之上。

威潤科技 第3季營收新台幣5507萬元，較去年同期4819萬元增加14.27%，季減3.55%，毛利率為40.74%，每股盈餘0.17元，較第2季轉虧為盈。

累計2019年前3季營收淨額為1億7484萬元，較去年同期1億4420萬元增加21.25%，累計每股盈餘0.14元。

威潤科技指出，2019年第3季4G衛星定位監控產品出貨量持續較第2季成長，業績占整體營收比重已近5成，其中又以北美市場為目前4G產品的出貨大宗。與2G、3G產品相比，4G產品的產品平均售價及毛利率均較高 ;隨著通訊世代交替的換機潮持續發酵，市場對於4G產品的需求將續增，有助於推升威潤科技整體獲利表現。

從2019年第3季銷售地區的營收來看，威潤重點市場北美及日本的營收比重分別為48.6%及4.6%。其中，第3季的前五大客戶均為北美客戶，業績貢獻主要來自加拿大最大國營電力生產企業的標案訂單，及美國、加拿大兩地大型系統整合商拉貨動能提升。日本市場方面，則因市場特性及專案需求相對複雜致產品導入量產時間較長，目前實際營收的挹注尚未顯現。

目前威潤科技與日本多家企業均有大型專案正在推動、進行，法人預估，日本市場的布局效益有望自2020年下半年開始逐步反映在營收表現上。

威潤科技也通過實施第4次庫藏股，從今天至1月12日間以新台幣34.7至73.5元間買回500張以轉讓給員工，此次買回股份總數上限僅占公司已發行股份1.52%，不影響公司資本維持；若股價低於34.7元區間價格下限，將繼續執行買回股份。（編輯：黃國倫）1081113