全球FinTech100強企業 1年募資額逾180億美元

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）KPMG今天發布「2019 FinTech100金融科技創新者報告」，入榜的100家公司，近1年合計募資額高達180億美元；其中，募資額超過1億美元的FinTech公司多達32間，較前次調查多出6間，吸金魅力不減。

KPMG創新金融科技團隊與H2金融科技投資公司今天共同發布「2019 FinTech100金融科技創新者報告，以平均年度募資金額、近期募資比率、地區分散性、產業多樣性及產品或商業模式創新性等指標，選出全球「前50大」FinTech公司，並另外選出「新興前50強」。

報告指出，入選的100間FinTech公司全球服務人口高達25億人；其中，「前50大」冠軍今年仍然由中國螞蟻金服蟬聯，第二名為新加坡叫車軟體龍頭Grab，名次比前次調查上升一名，第三名為中國京東，名次遭Grab反超下滑一名，第四及第五名則為首入榜的印尼叫車平台GoJek及印度行動支付和商務平台Paytm。

從提供的服務類別來看，入選100家FinTech企業有42間為支付與借貸服務公司，家數最多，不過較去年調查減少12間，財富管理與投資公司則由去年的14間增加至今年的19間，保險業則由12間增加至17間，純網路銀行共有9間，提供綜合服務公司有13間。

觀察地區分布，入選企業有42間來自亞太地區（含澳洲與紐西蘭），36間來自英國與歐非中東，22間來自北美與南美洲。

報告顯示，市場對金融科技的投資仍維持正向，進而推動該領域持續成長。入選的100名FinTech公司，過去1年募資金額已逾180億美元，且募資金額超過1億美元的企業多達32間，較去2018年的26間及2017年的12間增加。

同一期間內，前10大FinTech公司的平均募資金額超過12.5億美元，參與投資者不乏知名國際巨頭，如紅杉資本、軟體銀行、Alphabet（Google母公司）、西班牙外換銀行（BBVA）、騰訊等。

KPMG台灣所（安侯建業）金融服務產業主持會計師吳麟表示，台灣FinTech發展以銀行相關服務為主，與主要國際趨勢相同。金管會統計，2018年金融業投入FinTech經費為新台幣117.3億元，其中以銀行業的79.3億元居冠，保險業27.1億元次之，預估2019年投入金額將會大幅上升近87%至219.3億元。（編輯：蘇志宗）1081113